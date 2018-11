Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremerhaven (dpa/lni) - Die Eisbären Bremerhaven haben den Amerikaner Gilbert Brown verpflichtet. Beim Basketball-Bundesligisten nimmt der 31-Jährige den Kaderplatz von Kris Jenkins ein, von dem sich der Club getrennt hatte. Wegen einer Verletzung musste Brown in der letzten Saison pausieren, ist nun aber wieder vollkommen fit. Vor seiner Auszeit war der Forward bei Ironi Nahariya in Israel aktiv. In der Bundesliga spielte er zuvor auch schon in Würzburg.