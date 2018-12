Basketball-Coach Panaggio ersetzt in Bremerhaven Woltmann

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremerhaven (dpa/lni) - Basketball-Bundesligist Eisbären Bremerhaven hat sich von Trainer Arne Woltmann getrennt und den US-Amerikaner Dan Panaggio als Nachfolger verpflichtet. Nach vier teilweise deutlichen Niederlagen in Serie war der Verein in der Liga auf Rang 16 abgerutscht. Der vor der Saison als Sportdirektor engagierte Panaggio, der von 2004 bis 2014 Co-Trainer vom NBA-Team der Phoenix Suns war, wird die Bremerhavener ab sofort betreuen und leitete bereits die erste Trainingseinheit.

"Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie erfolgreichen und auch attraktiven Basketball spielen kann. Die sportliche Entwicklung in den letzten Wochen war alles andere als zufriedenstellend", wird Geschäftsführer Wolfgang Grube in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Im Angriff war das nach vier Monaten mehr und mehr Stückwerk und in der Verteidigung haben wir einfach zu viele Punkte kassiert."

Woltmann kam im Juli 2017 als Geschäftsführer nach Bremerhaven und übernahm am 21. Dezember 2017 nach der Entlassung von Sebastian Machowski den Trainerposten.