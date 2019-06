Löwen Braunschweig verpflichten Pete Strobl als Trainer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa) - Der Amerikaner Pete Strobl wird neuer Cheftrainer der Basketball Löwen Braunschweig. Das gab der Bundesliga-Club am Donnerstag bekannt. Der 41-Jährige, der auch die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt und fließend Deutsch spricht, war zuletzt drei Jahre Co-Trainer des Bundesliga-Rivalen Ratiopharm Ulm. "Der Club hat ein klares Profil, ist auf dem Vormarsch und wir passen hervorragend zusammen", sagte Strobl.

Der in Kalifornien geborene Ex-Profi folgt in Braunschweig auf den früheren Bundestrainer Frank Menz, der aus privaten Gründen zum Bundesliga-Absteiger Science City Jena wechselt. "Ich werde mich mit ihm in Verbindung setzen. Ich habe nur positive Sachen gehört", sagte NBA-Profi und Löwen-Gesellschafter Dennis Schröder. Bei einer Aufsichtsratssitzung sei jüngst "jeder im Raum glücklich" über die Personalie gewesen.

"Uns war wichtig, dass der neue Headcoach zu uns passt - sowohl von der Mentalität, der Spielphilosophie wie auch bezüglich seiner Skills", sagte Braunschweigs Geschäftsführer Sebastian Schmidt. "So hat Pete beispielsweise in der Vergangenheit gezeigt, dass er ein sehr engagierter junger Trainer ist, der besondere Stärken in der Weiterentwicklung von Spielern auf ein Top-Niveau hat."