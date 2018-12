Bonner Basketballer mit klarem Erfolg gegen Thessaloniki

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bonn (dpa) - Die Telekom Baskets Bonn können sich weiter Hoffnungen auf das Achtelfinale in der Basketball-Champions-League machen. Das Team von Predrag Krunic gewann am Dienstagabend mit 94:77 (46:31) gegen PAOK Thessaloniki. Mit einer Bilanz von 4:5 Siegen liegen die Bonner auf Rang sechs in der Gruppe B. Die besten vier Mannschaften qualifizieren sich für die K.o.-Runde.

Nach einer starken ersten Halbzeit führte der Bundesligist mit 46:31. Die Bonner leisteten sich nur zu Beginn des dritten Viertels eine Schwächephase. PAOK kam bis auf fünf Punkte heran (54:49). Danach dominierte der Gastgeber wieder die Partie. Bester Werfer bei den Rheinländern war Bojan Subotić mit 22 Zählern.

Am Sonntag muss der Tabellenzehnte der BBL im Pokal-Viertelfinale nach Jena. In der Champions League geht es erst am 9. Januar auswärts bei Nanterre 92 weiter.