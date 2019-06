Zweites Halbfinale: Oldenburger Basketballer unter Druck

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Die Basketballer der EWE Baskets Oldenburg stehen vor dem zweiten Playoff-Halbfinalspiel bei ALBA Berlin unter Druck. Nach dem 93:100 zum Auftakt haben die Niedersachsen bereits den Heimvorteil abgegeben, bei einer weiteren Niederlage am Mittwoch (20.30 Uhr/Sport1) würde den Berlinern nur noch ein Sieg zum Final-Einzug fehlen. "Wir haben dennoch großen Respekt vor Oldenburg. Sie sind eine gute Mannschaft", erklärte ALBA-Trainer Alejandro Garcia Reneses.

Am Sonntag in Spiel eins haderten die Oldenburger allerdings mit den Rebounds. Die Berliner dominierten vor allem unter dem Oldenburger Korb. 14:5 lautete das Rebound-Verhältnis zugunsten des Hauptstadt-Clubs. "Da haben wir viel zu viel zugelassen", monierte Baskets-Coach Mladen Drijencic. "ALBA hat das immer gnadenlos ausgenutzt."

Der Oldenburger Trainer hofft auch auf eine bessere Schiedsrichter-Leistung am Mittwoch. In Spiel eins kritisierte der 53-Jährige die kleinliche Linie der Unparteiischen. "Es waren nicht die besten Schiedsrichter hier", ärgerte sich der 53-Jährige. Für das zweite Match in Berlin will Drijencic notfalls selber eingreifen. "Ich werde meine Pfeife mitnehmen", scherzte der Baskets-Coach.