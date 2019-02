Walton hofft auf schnelle Integration in neuer Stadt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Gut zwei Wochen ist ALBA-Neuzugang Derrick Walton schon in Berlin. Er ist angekommen. "Mein erster Eindruck war, das es sehr Chicago ähnelt. Es ist eine richtig große Stadt, in der man unerkannt herumlaufen kann", sagt der 23-Jährige. Nach den ersten Tagen im Hotel zieht der Spielmacher in eine Wohnung, so dass er sich voll auf die sportlichen Ziele konzentrieren kann. "Ich will jedes Spiel gewinnen und dazu auch beitragen", sagte er am Donnerstag.

Der US-Amerikaner wurde als Ersatz für den langzeitverletzten Stefan Peno nachverpflichtet. "Zu diesem Zeitpunkt der Saison so einen Spieler zu bekommen, ist schon ein Glücksfall. Er hat großes Potenzial und ist nicht nur ein Lückenfüller", sagte Sportdirektor Himar Ojeda. Walton kam vom litauischen Meister Zalgiris Kaunas, der in der Euroleague spielt. Als Schritt zurück will er das aber nicht sehen. "Bei ALBA reizte mich besonders der Spielstil", erklärte er. In Berlin erhofft sich Walton vor allem mehr Spielzeit als zuletzt in Litauen.

Bevor er sich für ALBA entschied, holte er sich noch von zwei ehemaligen Berlinern Rat ein. Neben Marius Grigonis, der im Sommer von Berlin nach Kaunas wechselte, war es auch Moritz Wagner. Mit dem jetzigen Spieler der Los Angeles Lakers hatte Walton gemeinsam in Michigan auf dem College gespielt. "Mit ihm bin ich regelmäßig in Kontakt. Er hat mir nur Gutes berichtet", sagte er.

Als Point Guard muss Walton nun schnell integriert werden. "Das ist zu so einem späten Zeitpunkt in der Saison schwierig, aber letztendlich ist es ja auch nur Basketball", meinte der Neuling. Walton hat bereits 16 Spiele für die Miami Heat absolviert. Und den Traum von der NBA träumt er weiter. "Aber momentan zählen nur die nächsten Monate hier", meinte er.