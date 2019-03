Gegen die Statistik: ALBA kämpft um letzte Eurocup-Chance

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Basketball-Bundesligist ALBA Berlin klammert sich vor der zweiten Partie des Viertelfinales im Eurocup bei Unicaja Malaga an den letzten rettenden Strohhalm. "Wir werden alles rausholen, was geht. Aber in Malaga wird es ganz sicher nicht einfacher", kündigt Manager Marco Baldi vor dem Gastspiel am Freitag (20.45 Uhr) an. Drei Tage nach der bitteren 90:91-Heimniederlage würde ein weiterer Misserfolg in der Best-of-Three-Serie die Eurocup-Saison für ALBA beenden. Bei einem Sieg käme es am Mittwoch in der deutschen Hauptstadt zum Entscheidungsspiel.

Für ALBA wird es vor allem darum gehen, die Heimpleite vom Dienstag trotz zwischenzeitlicher Führung mit komfortablen 21 Punkten schnell aus den Köpfen zu bekommen. "Wir sind ja absolut auf Augenhöhe", machte Baldi seinem Team Mut. Die Berliner wollen an ihre starke erste Hälfte anknüpfen und verhindern, dass man sich noch einmal so überrollen lässt wie zu Beginn der zweiten Halbzeit. "Deshalb müssen wir physischer und konzentrierter spielen und sie nicht wieder in so einen Lauf kommen lassen", meinte Nationalspieler Johannes Thiemann.

Mehr Konstanz im Spiel fordert auch Baldi. "Wer ins Halbfinale des Eurocups will, muss das ganze Spiel auf allerhöchstem Niveau sein. Und das werden wir in Malaga brauchen, sonst ist es vorbei", sagte der Manager. Dabei gilt es vor allem, die Fehler aus dem ersten Spiel zu minimieren. Für Niels Giffey ist deshalb ein Umdenken nötig. "Wir müssen unsere Energie auch über die Defensive kreieren und nicht immer nur, wenn wir vorne gut treffen", sagte der Kapitän.

Die Statistik macht allerdings weniger Mut. In den letzten Jahren kassierte ALBA bei den Andalusiern meist knappe Niederlagen. Der letzte Sieg dort liegt schon fast sechs Jahre zurück. Damals siegte man in der Euroleague in einer bedeutungslosen Partie mit 68:55. "Das müssen wir nun erneut versuchen", forderte Baldi.