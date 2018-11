China-Reise: Außenminister Maas nimmt an ALBA-Training teil

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Bundesaußenminister Heiko Maas hat während seines Aufenthaltes in Peking am Montag an einem Training des Basketball-Bundesligisten ALBA Berlin mit chinesischen und deutschen Kindern teilgenommen. Dabei gab der SPD-Politiker eine gute Figur ab

ALBA-Geschäftsführer Marco Baldi und Vizepräsident Henning Harnisch waren am Sonntag auf Einladung des Auswärtigen Amts mit nach China gereist. ALBA ist seit Jahren aktiv tätig in der Verständigung zwischen beiden Ländern.

Durch Turniere, Camps und Fortbildungen hatte der Berliner Basketball-Bundesligist in den vergangenen Jahren mehr als 10 000 junge Chinesen und Deutsche miteinander in Kontakt gebracht. Die Profimannschaft war seit 2011 bereits drei Mal in China zu Gast, um sich mit Teams der Profiliga CBA zu messen.