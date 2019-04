"Ausrufezeichen gesetzt": ALBA vor Eurocup-Finale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - ALBA-Manager Marco Baldi geriet ins Schwärmen. Dank einer Energieleistung darf der Berliner Basketball-Bundesligist weiter vom ersten Triumph im Eurocup träumen. "Wir haben ein Ausrufezeichen gesetzt", lobte Baldi nach dem hart erkämpften 95:92-Sieg nach Verlängerung gegen Valencia am Freitagabend. "Mit Willen alleine, kann man so ein Spiel nicht gewinnen. Da gehört auch Qualität dazu." Durch den 1:1-Ausgleich in der Finalserie geht es im Entscheidungsspiel am Montag (20.30 Uhr) in Valencia um den Titel.

Vor allem in der Schlussphase bewies ALBA starke Nerven. Zwei Sekunden vor Ende brachte Peyton Siva sein Team in die Verlängerung. "Man braucht einen starken Charakter und eine gute Mentalität, um so ein Spiel zu gewinnen", sagte Guard Martin Hermannsson. Das Rebound-Problem aus dem ersten Spiel wurde abgestellt, die Defensive funktionierte. "Wir haben einiges umgestellt. Das hat ihnen schon den etwas den Rhythmus gekostet", sagte Kapitän Niels Giffey.

Baldi sah den Sieg auch als Bestätigung für den eigenen Weg des Clubs mit vielen jungen Spielern. Valencia habe "ein Budget weit, weit weg von uns", sagte der ALBA-Macher. "Wenn man sieht, dass das, was man über Jahre aufgebaut hat, auch wirklich aufgeht, das tut schon gut."

Mit einem Eurocup-Sieg hätte ALBA einen Startplatz in der Königsklasse Euroleague für kommende Saison sicher. "Wir als gesamter Verein wollen dahin. Und ich bin der Meinung, dass wir dafür seit 30 Jahren Argumente sammeln", sagte Baldi. Da war es kein Zufall, dass auch Euroleague-Chef Jordi Bertomeu zu Gast in Berlin war. Der Spanier schloss eine mögliche Wildcard für ALBA zumindest nicht aus, sollte die direkte Qualifikation nicht gelingen. "Wir haben gezeigt, dass ALBA auf der europäischen Karte sehr ernst genommen wird", sagte Baldi.