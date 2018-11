ALBA vor schwierigem Duell mit Göttingen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Nur drei Tage nach dem Eurocup-Coup in Krasnodar erwartet ALBA Berlin die nächste schwierige Aufgabe. Die Berliner empfangen am Samstag (18.00 Uhr) in der Basketball-Bundesliga die BG Göttingen. "Sie haben eine sehr gute Offensive. Und mit all unseren Verletzungsproblemen ist derzeit jedes Spiel schwierig für uns", warnt Trainer Aito Garcia Reneses.

Da sieht es der Spanier gerne, wenn auch seine Spieler um Bodenhaftung bemüht sind. "Nur weil wir eines der Topteams Europas geschlagen haben, dürfen wir nicht den Fehler machen, Göttingen zu unterschätzen und zu glauben, das wird ein Selbstläufer", sagte Nationalspieler Johannes Thiemann. Göttingen ist Tabellenfünfter und überraschend mit vier Siegen aus den ersten fünf Spielen gestartet.

Für einen Berliner könnte das Spiel ein besonderes werden. Nach monatelanger Verletzungspause kehrte Center Dennis Clifford gegen Krasnodar zurück ins Team. "Ich war aufgeregt wie ein kleines Kind als ich mein Trikot endlich wieder anziehen durfte", verriet der 26-Jährige. "Es war eine frustrierende Zeit und endlich wieder zum Team zu gehören, macht mich richtig glücklich."

Gegen Krasnodar kam Clifford allerdings noch nicht zum Einsatz. "Ich will natürlich spielen, aber mir ist klar, dass es Zeit brauchen wird und ich Geduld haben muss. Auch wenn ich die eigentlich nicht habe", sagt er. Aito schließt einen Einsatz des Centers nicht aus, warnt aber vor übertriebenem Ehrgeiz: "Es ist immer schwierig, wenn man so lange draußen war. Wir müssen ihn Schritt für Schritt heranführen."