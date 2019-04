ALBA erkämpft sich Entscheidungsspiel im Eurocup-Finale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Basketball-Bundesligist ALBA Berlin hat sich im Finale des Eurocups ein Entscheidungsspiel erkämpft. Am Freitagabend siegten die Berliner vor 14 500 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof gegen Valencia mit 95:92 (83:83, 42:39) nach Verlängerung. In der Best-of-Three-Serie glich ALBA nach der 75:89-Pleite in Valencia damit zum 1:1 aus. Die Entscheidung fällt nun am Montag in Valencia. Beste Berliner Werfer waren Rokas Giedraitis mit 17 Zählern und Luke Sikma mit 15 Punkten.

"Wir haben daran geglaubt, alle hier haben hinter uns gestanden", sagte der Amerikaner Sikma. "Wir haben den ganzen Abend gekämpft, das macht mich sehr stolz. Jetzt versuchen wir, es auswärts nach Hause zu bringen."

Die Partie brauchte nur wenige Sekunden, um Fahrt aufzunehmen. Jeder Zweikampf wurde hart geführt, beide Teams schenkten sich nichts. ALBA war bemüht, sofort Tempo zu machen. Schnell lag Berlin so 4:0 in Führung. Aber die Spanier blieben unbeeindruckt, präsentierten sich vor allem von der Drei-Punkt-Würfe sehr treffsicher. So liefen die Berliner wie schon im ersten Spiel wieder einem Rückstand hinterher. Doch sie kämpften und holten sich die Führung zum Ende des ersten Viertels wieder zurück (23:21).

Im zweiten Viertel brach der Offensivfluss aber ab. Über drei Minuten gelang ALBA gar kein Korb. Dafür stand das Team von Trainer Aito Garcia Reneses defensiv sehr stark und zwang Valencia zu Fehlern. Und vor allem bei den Rebounds hatte ALBA deutlich weniger Probleme als noch in Spiel eins. So konnten sich die Berliner erstmalig leicht auf sieben Punkte absetzen (40:33). Doch Valencia kam bis zur Pause wieder heran.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie zunehmend hitziger. Mitte des drittes Viertels musste Valencias Mike Tobey mit fünf Fouls raus. ALBA konnte die knappe Führung zwar halten, doch die Spanier blieben dran. Immer wenn sich die Berliner etwas absetzen konnten, kämpfte sich Valencia zurück. In dieser Phase vergab das Team von Coach Aito die Chance, sich weiter abzusetzen. Auch, weil sie einige einfache Körbe vergaben.

Das nutzte Valencia, ging nach einem 9:0-Lauf zu Beginn des letzten Viertels wieder 68:64 in Führung. Doch ALBA kämpfte, anderthalb Minuten vor Ende glich Johannes Thiemann wieder zum 76:76 aus. Valencia ging zwar danach wieder in Führung, doch Peyton Siva glich zwei Sekunden vor Ende zum 83:83 aus. In der Verlängerung lag dann ALBA die ganze Zeit in Führung. Die Entscheidung fiel aber erst elf Sekunden vor Ende, als Luke Sikma zwei Freiwürfe zum 95:92 verwandelte. Den letzten Wurf des Spiels vergab Valencia.