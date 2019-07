ALBA Berlin schließt Kaderplanungen ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Mit der Vertragsverlängerung von Jonas Mattisseck hat Basketball-Bundesligist ALBA Berlin seine Kaderplanungen für die kommende Saison abgeschlossen. Der 19 Jahre alte gebürtige Berliner unterschrieb beim Vizemeister einen Vierjahresvertrag und wird künftig fest zum Profikader gehören. Das teilte der Hauptstadtclub am Mittwoch mit. In der abgelaufenen Saison war der 1,94 Meter große Guard Leistungsträger bei Lok Bernau in der ProB und kam mit einer Doppellizenz parallel auch bei ALBA im EuroCup und der Bundesliga zum Einsatz.

ALBA setzt in der Ende September beginnenden Spielzeit auf Kontinuität. Elf Spieler aus der vergangenen Saison bleiben den Berlinern erhalten und haben zumeist langfristige Verträge abgeschlossen. Hinzu kommen in Marcus Eriksson, Tyler Cavanaugh und Makai Mason drei Neuverpflichtungen. Mit dem Abschluss der Kaderplanung ist auch klar, dass Derrick Walton jr., der im Februar aufgrund der Verletzung von Stefan Peno nachverpflichtet worden war, nicht mehr nach Berlin zurückkehren wird.