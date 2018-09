ALBA Berlin gibt sich vor neuer Saison zurückhaltend

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Mit viel Vorfreude, aber auch einer großen Portion Respekt geht ALBA Berlin in die neue Saison in der Basketball-Bundesliga. "Wir stehen vor einer sehr schwierigen Saison, weil die Erwartungen gestiegen sind. Sowohl von außen, als auch von innen", mahnte Manager Marco Baldi auf einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Denn auch kommende Saison startet ALBA wieder mit der jüngsten Mannschaft der Liga. Und die Berliner haben Respekt vor der Konkurrenz. "Es gibt jede Menge Teams, de sehr ernst zu nehmen sind. Alle anderen haben zugelegt", glaubt Baldi.

So bleiben die Saisonziele ähnlich wie in der vergangenen Saison, als ALBA Vizemeister wurde und das Pokalfinale erreichte. "Wir wollen in der Liga wieder unter die ersten vier und im Pokal weit kommen", erklärte Baldi.