Alba Berlin gewinnt souverän in Crailsheim

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Vier Tage vor dem Start in die Eurocup-Finalserie gegen Valencia hat ALBA Berlin in der Basketball-Bundesliga eine souveräne Generalprobe abgeliefert. Am Samstagabend siegten die Berliner bei den HAKRO Merlins Crailsheim mit 105:69 (50:37). ALBA bleibt Tabellenvierter. Beste Berliner Werfer waren Tim Schneider mit 15 und Johannes Thiemann mit 14 Punkten. Bei den Berlinern pausierte dieses Mal Guard Martin Hermannsson.

ALBA erwischte einen guten Start und lag schnell 6:0 in Führung. Aber die hochmotivierten Crailsheimer kamen schnell wieder zurück und gingen anschließend mit 14:11 selbst in Führung. So lief ALBA zunächst einem knappen Rückstand hinterher.

Im zweiten Viertel fand das Team von Trainer Aito Garcia Reneses aber besser den Offensivrhythmus und konnte sich sukzessive absetzen. Besonders unter dem Korb spielte ALBA seine Vorteile aus. Und auch in der Defensive ließen die Gäste nicht mehr viel zu. Mitte des Abschnittes wurde der Vorsprung erstmalig zweistellig (42:32). Nach dem Seitenwechsel baute ALBA seine Dominanz dann weiter aus. Crailsheim hatte jetzt kaum noch etwas entgegen zu setzen. Zu Beginn des dritten Viertels wuchs der Vorsprung sogar auf über 20 Punkte an (63:41).

ALBA-Trainer Aito rotierte viel, gab vor allem den jungen Spielern viel Spielzeit. Aber auch das tat dem Berliner Rhythmus keinen Abbruch. ALBA traf fast nach Belieben und der Vorsprung wuchs weiter. Zu Beginn des letzten Abschnittes betrug er über 30 Punkte (83:52). Anschließend brachten die Berliner den nie gefährdeten Auswärtssieg über die Zeit.