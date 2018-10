MBC bleibt sieglos: 73:88 in Bamberg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bamberg (dpa) - Die Basketballer des Mitteldeutschen BC bleiben sieglos. Die Weißenfelser verloren am Samstag bei Brose Baskets Bamberg mit 73:88 (33:40). Auch dank Jovan Novak schlug sich der MBC am fünften Spieltag beim Spitzenteam aber noch achtbar. Der Neuzugang erzielte bei seinem Debüt 20 Punkte. Dabei landeten alle sieben Wurfversuche des Serben aus dem Feld im gegnerischen Korb.

Vor 5917 Zuschauern in der ausverkauften Brose-Arena verspielten die Gäste schon in der Anfangsphase fast alle Chancen auf eine mögliche Überraschung. Bamberg lag in der sechsten Minute mit 19:4 vorn. Die Weißenfelser kämpften sich zwar noch einmal auf 57:61 (29.) heran, mehr ging aber nicht. Für die Gastgeber erzielten Augustine Rubit (18) und Stevan Jelovac (17) die meisten Punkte.