Eurocup: Ratiopharm Ulm mit Auswärtspleite in Andorra

Andorra (dpa) - Die Basketballer von ratiopharm Ulm haben im Eurocup erneut eine Niederlage kassiert. Der Bundesligist verlor am Mittwochabend gegen MoraBanc Andorra mit 95:103 (40:49). Mit einer Bilanz von 1:3-Siegen sind die Ulmer weiter Fünfter in der Gruppe A. Die besten vier Teams qualifizieren sich für die nächste Runde.

Nach gutem Beginn (25:20) verloren die Ulmer das zweite Viertel klar mit 15:29. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Leibenath verlor in der ersten Halbzeit zu oft den Ball und hatte Probleme mit dem aggressiven Spielstil von Andorra. Ulm kämpfte sich im Schlussviertel auf sechs Punkte heran (74:80). Für die Wende im Spiel reichte es nicht mehr. Mit 27 Punkten zeigte Nationalspieler Ismet Akpinar eine starke Vorstellung.

Am Samstag sind die GIESSEN 46ers in der Bundesliga zu Gast in Neu-Ulm. Die Ulmer sind in der BBL immer noch ohne Sieg. Im Eurocup geht es am 30. Oktober mit einem Heimspiel gegen den italienischen Klub Basket Brescia Leonessa weiter.