Boston gewinnt zweites MLB-Finalspiel gegen Los Angeles

Boston (dpa) - Die favorisierten Boston Red Sox haben in der Finalserie der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB einen weiteren Sieg gefeiert. Das Team aus Massachusetts gewann auch das zweite World-Series-Spiel gegen die Los Angeles Dodgers 4:2.

Für die entscheidenden Runs im Spiel sorgte Bostons J.D. Martinez. Der 31-Jährige schlug beim Spielstand von 2:2 im fünften Inning ein Single ins rechte Outfield und brachte sein Team dadurch mit 4:2 in Führung. Red-Sox-Pitcher David Price überzeugte mit fünf Strikeouts in sechs Innings auf dem Mount.

In der Best-of-Seven-Serie liegt Boston nach dem zweiten Heimerfolg mit 2:0 in Führung. Das dritte Spiel der Finalserie wird am Freitag im Dodger Stadium in Los Angeles ausgetragen.