Hamburg Stealers wollen Siegesserie in Wesseling ausbauen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburg Stealers stehen vor einer vermeintlich leichten Aufgabe in der Nordgruppe der Baseball-Bundesliga. Das Team von Trainer David Wohlgemuth tritt am Samstag zu zwei Partien (12.00/15.30 Uhr) beim Aufsteiger Wesseling Vermins an. "Wir wollen jetzt auch dort beide Spiele für uns entscheiden. Dafür haben wir in dieser Woche sehr gut trainiert und den internen Konkurrenzkampf weiter am Leben gehalten", sagte Wohlgemuth.

Die Hamburger stehen in der Tabelle zusammen mit Bonn und Paderborn an der Spitze. Das Trio hat jeweils sechs Siege und zwei Niederlagen auf dem Konto. Wesseling liegt mit zwei Siegen und sechs Niederlagen auf dem siebten und vorletzten Platz.

Zurück ins Team kehrt Nick Di Benedetto nach seiner Sperre von drei Spielen. Als Starting Pitcher sind Simon Bäumer und Darren Lauer vorgesehen. "Wenn die beiden erneut ihre gewohnt gute Leistung bringen und wir am Schlag so entschlossen wie zuletzt bleiben, sollten uns auch in Wesseling zwei Siege gelingen", betonte Wohlgemuth.