Hamburg Stealers wollen Platz eins in der Abstiegsrunde

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Stealers können sich am Samstag in ihren Auswärtsspielen frühzeitig Platz eins in der Abstiegsrunde der Baseball-Bundesliga sichern. Dafür reicht den Hanseaten bereits ein Sieg aus den beiden Partien (13.00/16.30 Uhr) bei Abstiegskandidat Wesseling Vermins. "Wir werden die Spiele ernst nehmen und wollen uns dort keine Blöße geben", betonte Stealers-Trainer David Wohlgemuth und ergänzte. "Wie Bremen am vergangenen Sonnabend kämpft auch Wesseling darum, den direkten Abstieg, der dem Tabellenletzten droht, zu vermeiden. Die Spiele werden daher kein Selbstgänger für uns werden."