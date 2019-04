Hamburg Stealers erobern mit zwei Siegen Tabellenspitze

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Stealers sind vorerst alleiniger Spitzenreiter in der Nordgruppe der Baseball-Bundesliga. Beim Aufsteiger Wesseling Vermins siegte das Team von Trainer David Wohlgemuth am Samstag mit 22:1 und 12:7 und kommt nach fünf Spieltagen auf 8:2 Punkte.

Konkurrent Untouchables Paderborn erreichten in ihren beiden Spielen gegen die Solingen Alligators einen Sieg und eine Niederlage, auch die Bonn Capitals verbuchten gegen die Cologne Cardinals neben einem Erfolg auch eine Niederlage. Die Bonner und Paderborner (je 7:3 Punkte) rangieren hinter den Stealers auf den Plätzen zwei und drei.

"Wir haben unseren Job gemacht und waren vor allem in der Offensive in beiden Spielen wieder stark. Auf die anderen Spiele hatten wir ja keinen Einfluss. Aber natürlich freue ich mich über diese Momentaufnahme", sagte Wohlgemuth. Bereits am Mittwoch müssen die Hanseaten bei den Solingen Alligators antreten.