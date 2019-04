Baseballer der Hamburg Stealers holen auch in Paderborn Sieg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Stealers haben auch am zweiten Spieltag der Baseball-Bundesliga ein Ausrufezeichen setzen können. Bei den Paderborn Untouchables, einem der Mitfavoriten auf den Titel in der Nordgruppe, gelang der Mannschaft von Trainer David Wohlgemuth am Samstag ein Split. Nach der 4:14-Niederlage im ersten Duell entschieden die Gäste das zweite Aufeinandertreffen mit 6:2 für sich.

"Wir hatten uns, wie schon gegen Bonn vor einer Woche, zum Ziel gesetzt, ein Spiel zu gewinnen. Deshalb bin ich sehr zufrieden", stellte Wohlgemuth fest. Am kommenden Wochenende müssen die Stealers bei den Cologne Cardinals antreten.