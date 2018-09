Hamburg Stealers kehren mit Sieg und Niederlage zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburg Stealers haben in der Playdown-Runde der Baseball-Bundesliga ihre zweite Niederlage hinnehmen müssen. Bei den Cologne Cardinals verloren die ersatzgeschwächten Hanseaten nach dem 6:4-Sieg im ersten Duell das zweite Spiel mit 2:3. Allerdings hatte der Ausgang beider Partien keine Auswirkungen auf die Tabelle, da die Stealers als Fünfter und damit bestes Team der Abstiegsrunde feststanden.

"Wenn man bedenkt, dass wir heute personell erheblich improvisieren mussten, haben wir uns ordentlich aus der Affäre gezogen und uns nicht hängen lassen. Das zeugt von einer guten Einstellung, die wir auch am Ende der Saison immer noch haben", betonte Headcoach Tim Crow.

Beide Teams treffen in einer Nachholpartie am 16. September in Hamburg erneut aufeinander. Das ursprünglich am 28. Juli angesetzte Spiel war wegen eines Gewitters abgesagt worden.