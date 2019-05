Stealers nach Niederlagen gegen Dohren nur noch Fünfter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Stealers sind nach dem letzten Spieltag der Hinrunde aus den Playoff-Rängen der Baseball-Bundesliga Nord gerutscht. Nach den beiden Niederlagen (0:14/7:10) am Samstag gegen die Dohren Wild Farmers liegt die Mannschaft von Cheftrainer David Wohlgemuth nur noch auf dem fünften Platz der Nordgruppe. Wohlgemuth machte keinen Hehl aus seiner Enttäuschung und räumte ein: "Anscheinend waren wir, ähnlich wie schon am vergangenen Mittwoch in Solingen, nicht frisch genug im Kopf. Wir haben den ganzen Tag über nicht das abgerufen, was wir können."

Zudem betonte er: "Alle müssen sich jetzt nach vier Niederlagen in Folge hinterfragen. Das gilt natürlich auch für mich. Es wird jetzt darauf ankommen, dass die erfahrenen Spieler das Team besser tragen."