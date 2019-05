Stealers mit Personalsorgen vor Bremen- und Wesselingspielen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburg Stealers müssen in den vier Partien der Nordgruppe der Baseball-Bundesliga am Donnerstag und Sonntag vermutlich ohne Kevin Riello auskommen. Der Pitcher musste sich einer Operation an seiner gebrochenen Nase unterziehen und wird bei den Bremen Dockers und gegen die Wesseling Vermins voraussichtlich fehlen.

Im Werfer-Team des Tabellenfünften herrscht derzeit Personalnot, da auch Simon Bäumer wegen eines Einsatzes für die deutsche Junioren-Nationalmannschaft fehlt und Iwan Galkin an der Schulter verletzt ist. Deshalb betont Trainer David Wohlgemuth mit Blick auf die Partien: "Wir werden in der Offensive noch für einige Punkte mehr sorgen müssen, um uns ein Polster zu verschaffen, falls wir Probleme im Pitching bekommen." Wenn die Stealers ihre Playoff-Chance wahren wollen, müssen sie alle vier Spiele gewinnen.