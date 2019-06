Murphy schlägt Baseball-Stealers zu Sieg gegen Spitzenreiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburg Stealers haben ihre Chance auf die Playoff-Teilnahme in der Gruppe Nord der Baseball-Bundesliga gewahrt. Mit einem 4:3 gegen Tabellenführer Solingen Alligators im Heimspiel am Pfingstsonntag holten die Hanseaten den einen angepeilten Sieg aus zwei Partien gegen den Spitzenreiter. Brehan Murphy gelang mit einem Home-Run der entscheidende Punkt. Das erste Duell am Samstag hatte Solingen mit 7:5 für sich entschieden.

"Beide Spiele waren Werbung für Baseball in Deutschland", sagte Stealers-Trainer David Wohlgemuth und betonte: "Im ersten Spiel waren die sechs Runs der Solinger in den ersten drei Innings entscheidend für die Niederlage. Aber auch da war schon zu erleben, wie sich unser Team gegenseitig angefeuert hat. Das war am Sonntag sogar noch etwas stärker. Das Innenleben der Mannschaft ist als sehr, sehr positiv zu bewerten." Kommenden Samstag müssen die Stealers zum Hauptrunden-Abschluss bei den Dohren Wild Farmers antreten.