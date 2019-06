Hamburger Baseball-Stealers bauen Siegesserie aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In der Nordgruppe der Baseball-Bundesliga haben die Hamburg Stealers ihren vierten Platz behauptet. Die Hanseaten gewannen die Partien gegen die Wesseling Vermins am Sonntag mit 10:0 und 19:3. Nachwuchsspieler Marc Hader gelang im zweiten Duell sein erster Home-Run in dieser Saison. "Das war schon eine bemerkenswerte Leistung. Es kommt nicht alle Tage vor, dass einem so jungen Spieler in der 1. Bundesliga ein Home-Run gelingt", sagte Cheftrainer David Wohlgemuth.

"Wir haben damit unsere Pflichtaufgaben gegen Köln, in Bremen und gegen Wesseling innerhalb von acht Tagen mit jeweils zwei sicheren Siegen erledigt und unsere Playoff-Chancen gewahrt. Am kommenden Samstag und Sonntag gegen Solingen und eine Woche später in Dohren gilt es, unsere Position zu verteidigen." Gegen beide Teams hatten die Stealers in der Hinrunde allerdings zum Teil klar verloren.