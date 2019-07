Hamburg Stealers streben gegen Bremen Dockers zwei Siege an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) – In ihren letzten Saison-Heimspielen wollen die Baseballer der Hamburg Stealers am Samstag (13.00/16.30 Uhr) gegen die Bremen Dockers ihre Dominanz in der Bundesliga-Abstiegsrunde untermauern. "Unser Gegner kämpft gegen den direkten Abstieg und wird motiviert auftreten. Wir wollen unserer Favoritenrolle gerecht werden und streben zum Abschied von unseren Fans zwei Siege an", sagte Headcoach David Wohlgemuth. In der Hauptrunde hatten die Hamburger alle vier Partien gewonnen.