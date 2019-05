Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Stealers haben ihre Negativserie in der Gruppe Nord der Baseball-Bundesliga von vier Niederlage in Serie beenden können. Beim deutschen Meister Bonn Capitals setzten sich die Hanseaten am Samstagabend im fünften Extra-Inning mit 3:2 durch. Gespielt werden üblicherweise neun Abschnitte. Im zweiten Spiel am Sonntag mussten sich die Stealers den Gastgebern dann allerdings nach den regulär neun Innings knapp mit 1:2 geschlagen geben.