Trotz Personalsorgen: Stealers wollen Platz fünf festigen

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Stealers plagen in der Playdown-Runde der Baseball-Bundesliga Personalsorgen. Die Hanseaten müssen in den beiden Partien bei den Berlin Flamingos am Samstag (12.00 und 15.30 Uhr) auf Junioren-Nationalspieler Simon Bäumer und Outfielder Michael Kujoth verzichten. Dafür kann Cheftrainer Tim Crow im ersten Spiel Starting Pitcher Jakub Cernik aufbieten.

"Wir wollen unseren Anspruch, das beste der vier Teams in der Playdown-Runde zu sein, untermauern und unsere Position als Tabellenführer festigen", sagte Crow. Vor einer Woche hatten die Hamburger Schlusslicht Berlin zweimal bezwungen. Die Playdown-Runde spielt gegen den Abstieg.