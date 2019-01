Football-Star Brady: Hoffentlich bald Besuch in Deutschland

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Atlanta (dpa) - Football-Superstar Tom Brady hat einen möglichen baldigen Trip nach Deutschland avisiert.

"Hoffentlich werde ich es dieses Jahr besuchen", sagte der Quarterback der New England Patriots bei einer Pressekonferenz in Atlanta vor dem Super Bowl gegen die Los Angeles Rams am Montag (0.30 Uhr/ProSieben/DAZN).

Seine Ehefrau Gisele Bündchen besitzt auch deutsche Wurzeln. Diese Woche hatte Brady bereits erklärt, dass die Brasilianerin ihn gefragt habe, ob er sie begleiten werde. Der 41-Jährige will im Finale der US-Profiliga NFL seinen sechsten Titelgewinn feiern.