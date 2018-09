Hamburg Huskies bleiben sieglos: In Relegation

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Huskies haben die reguläre Saison in der Gruppe Nord der German Football-League ohne Punktgewinn beendet. Im letzten Gruppenspiel vor der Relegation verloren die Hanseaten am Samstag bei den Cologne Crocodiles mit 21:38 (0:7, 14:14, 7:17, 0:0). Trotz der 14. Niederlage im 14. Spiel zollte Chefcoach Kirk Heidelberg seiner Mannschaft Lob: "Wir haben nie aufgegeben und richtig stark dagegengehalten, so dass Köln kaum Backups aufs Feld schicken konnte. Ich bin stolz auf meine Jungs." Gegner in der Relegation ist Zweitliga-Nordmeister Düsseldorf Panther. Das Hinspiel in Hamburg findet in zwei Wochen im Stadion Hammer Park statt.