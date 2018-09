Kieler Hurricanes beenden Saison mit Niederlage

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) – Die Kiel Baltic Hurricanes haben die Saison in der German Football-League mit einer Niederlage beendet. Die Schleswig-Holsteiner unterlagen am Samstag vor 2047 Zuschauern im heimischem Kilia-Stadion Nord-Spitzenreiter und Titelfavorit Braunschweig Lions mit 14:22. Die Mannschaft von Cheftrainer Dan Disch ist Tabellensechster von acht Teams in der Nordgruppe.

"Ich bin stolz auf unser Team, die Jungs haben stark gekämpft. Natürlich lief die Saison nicht, wie wir wollten. Aber heute gegen eines der besten Teams Europas haben die Jungs gezeigt, dass wir jede Menge haben, worauf wir aufbauen können", sagte Disch.

Die Hurricanes hatten in dieser Spielzeit lediglich vier von 14 Partien gewonnen, neun Niederlagen kassiert und ein Remis erreicht. Nach elf Jahren verpasste der Verein damit erstmals die Playoffs.