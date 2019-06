Footballer der Baltic Hurricanes verlieren in Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die Kiel Baltic Hurricanes haben in der German Football-League (GFL) die dritte Niederlage im vierten Spiel kassiert. Die Schleswig-Holsteiner unterlagen am Pfingstsonntag in ihrem ersten Auswärtsspiel der Saison den Berlin Rebels mit 13:33 (0:7,3:0,3:19,7:7) und fielen in der Tabelle der Nord-Gruppe hinter die punktgleichen Berliner (2:6) auf den vorletzten Platz zurück.

Noch zur Halbzeit hatten die Kieler einen überschaubaren Rückstand von 3:7. Doch im dritten Viertel (3:19) legten die Rebels den Grundstein für ihren Erfolg. Bereits am kommenden Samstag müssen die Hurricanes in ihrer nächsten Auswärtspartie bei den Cologne Crocodiles in Köln antreten.