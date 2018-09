Hamburg Huskies kassieren gegen Berlin 13. Saisonniederlage

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Huskies haben sich ohne einen Sieg in der laufenden Saison der German Football-League von ihren Fans verabschiedet. Im letzten Heimspiel unterlagen die Hanseaten den Berlin Rebels am Samstag vor 611 Zuschauern im Stadion Hammer Park mit 7:24 und kassierten damit im 13. Spiel die 13. Niederlage. Die Huskies sind mit 0:26 Punkten Tabellenletzter der Gruppe Nord.

Headcoach Kirk Heidelberg fand dennoch lobende Worte für seine Spieler: "Wir haben nie aufgegeben und in der zweiten Halbzeit nur drei Punkte gegen ein so starkes Team wie die Rebels zugelassen." Am kommenden Samstag müssen die Hamburger im letzten Gruppenspiel bei den Cologne Crocodiles antreten. Danach beginnt die Relegation gegen den Zweitliga-Nordmeister.