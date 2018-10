Hamburg Huskies vor Relegations-Rückspiel kämpferisch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Huskies geben sich trotz der fast aussichtslosen Situation vor dem Relegations-Rückspiel in der German Football League beim Zweitliga-Nordmeister Düsseldorf Panther kämpferisch. Nach der 10:36-Niederlage vor zwei Wochen räumte Headcoach Kirk Heidelberg ein: "Es wird richtig schwer für uns. Aber das Spiel muss auch erst einmal gespielt werden." Bislang hat noch kein Team in der Nordgruppe einen derartigen Rückstand aufholen können. Von seinem Team fordert Heidelberg vor dem Spiel am Samstag um 15.00 Uhr: "Wir müssen von Anfang an wach sein und möglichst früh punkten. Das würde uns einen Schub geben, der uns nach vorne treiben kann."