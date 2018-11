Thüringen erhält drei neue Landesbehörden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Verwaltungsreform in Thüringen geht voran: Im Verantwortungsbereich des Infrastrukturministeriums werden ab 1. Januar 2019 drei neue Landesbehörden entstehen, wie Ministerin Birgit Keller (Linke) am Dienstag in Erfurt erklärte. Voraussetzung sei, dass der Thüringer Landtag in seiner Dezember-Sitzung den entsprechenden Plänen zustimmt. Demnach sollen unter anderem die vier Straßenbauämter im Land verschmelzen mit dem alten Landesamt für Bau und Verkehr zu einem neuen Landesamt. Zudem sollen auch ein Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation sowie ein Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum geschaffen werden. Von den Umstrukturierungen seien etwa 2700 Beschäftigte des Landes betroffen.