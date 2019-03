Horst Krumpen neuer Vorsitzender des ADFC

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Horst Krumpen (52) ist neuer Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Mecklenburg-Vorpommern. Er wurde am Sonntag auf einer Mitgliederversammlung in Rostock mit 39 von 52 Stimmen für zwei Jahre gewählt, wie Krumpen am Montag sagte. Der Landesverband hat nach seinen Angaben rund 1300 Mitglieder.

Krumpen kündigte an, dass sich der ADFC künftig öffentlichkeitswirksamer als in der Vergangenheit für die Interessen der Radfahrer im Land einsetzen werde. Zu den Forderungen des Vereins zähle ein Landeskonzept für die Radwege in Mecklenburg-Vorpommern. Ihm sei unverständlich, dass es im Verkehrsministerium in Schwerin noch kein eigenes Referat für den Radverkehr gebe, sagte Krumpen. "In anderen Bundesländern, wie Berlin, gibt es so etwas."

Mecklenburg-Vorpommern ist bei der jüngsten Radreise-Analyse des ADFC zurückgefallen. Die Region Ostsee/Ostseeküste - einst auf Platz eins - landete nur noch auf Platz acht, noch einmal zwei Plätze schlechter als 2018. Auch der Ostseeküsten-Radweg schnitt bei den Radrouten schlechter ab und wurde nur noch Neunter. Für Radfahrer ist das keine Überraschung: Der Radweg ist vielerorts eine Holperstrecke.

Ein Grund für die Probleme ist aus Sicht von Krumpen, dass es beim Unterhalt der einst maßgeblich vom Bund gebauten Radfernwege offene Fragen gebe. "Es handelt sich nicht um eine Pflichtaufgabe der Kommunen", sagte er. Und wenn bei der Abwägung, ob mit dem verfügbaren Geld ein Jugendsozialarbeiter bezahlt werden soll oder die Reparatur des Radwegs, die Sache zugunsten des Jugendarbeiters ausgeht, sei das menschlich nachvollziehbar. Für den Radverkehr sei es ein Problem.