Arbeitgeber-Studie zieht düsteres Fazit der Energiewende

München (dpa/lby) - Eine Studie im Auftrag der bayerischen Wirtschaft zieht ein düsteres Fazit der Energiewende. Demnach wurden ungeachtet der Milliardensubventionen für den Umbau der Energieversorgung bisher wesentliche Ziele verfehlt: Der Ausstoß an Treibhausgasen in Deutschland sei nicht gesunken, die Energieeffizienz nicht wesentlich gestiegen, der Ausbau der Stromnetze viel zu langsam. Das kritisieren die Fachleute des Prognos-Instituts in ihrem mittlerweile siebten Energiewende-Monitoring für die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw), das am Dienstag in München vorgestellt wurde.

"Wenn man sich das im Zeitverlauf ansieht, ist es im Grunde erschreckend", beklagte Prognos-Vizedirektorin Almut Kirchner mangelnde Fortschritte. Besondere Kopfschmerzen bereitet dem bayerischen Arbeitgeberverband die ab Ende 2022 nach dem Abschalten des letzten Atomkraftwerks Isar II erwartete Stromlücke. Dann wird der bayerische Strombedarf die Stromproduktion im Freistaat voraussichtlich um etwa ein Drittel übersteigen, gleichzeitig werden aber die geplanten zwei großen neuen Stromtrassen noch nicht in Betrieb sein. "Wenn alle Stricke reißen, darf auch die Verlängerung der Laufzeiten der bayerischen Atomkraftwerke kein Tabuthema sein", sagte vbw-Präsident Alfred Gaffal.