Schwarzbuch prangert Geldverschwendung im Norden an

Kiel (dpa/lno) - Der Bund der Steuerzahler macht heute wieder auf die Verschwendung öffentlicher Mittel aufmerksam. In seinem alljährlich erscheinenden "Schwarzbuch" sind auch wieder Fälle aus Schleswig-Holstein vertreten. Darüber will der Verband am Vormittag in Kiel berichten. Im vergangenen Jahr prangerte der Steuerzahlerbund unter anderem die seit Jahren andauernde Sanierung des Rendsburger Tunnels unter dem Nord-Ostsee-Kanal an, die Landeshilfe in Millionenhöhe für den Ausbau einer Tribüne des Stadions von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel und das Spendenportal "Wir-bewegen.sh", das bis 2017 mehr kostete als es einbrachte.