Eigentümerverband für mehr Immobilien in Kleinsiedlungen

Kiel (dpa/lno) - Eine Chance für den Bau bezahlbaren Wohnraums liegt nach Ansicht des Eigentümerverbands Haus & Grund in der Nachverdichtung alter Kleinsiedlungen in Schleswig-Holstein. "Dort lassen sich 35 000 Immobilien für den Traum der eigenen vier Wände realisieren", sagte der Vorstandsvorsitzende Alexander Blažek am Donnerstag. Im Norden gebe es rund 70 000 Immobilien auf teilweise mehr als 1000 Quadratmeter großen Grundstücken in Kleinsiedlungen. Deren Preise seien moderat, weil viele Gebäude in die Jahre gekommen seien.

"Oftmals ist dort aber keine zweite Baureihe baurechtlich erlaubt", sagte Blažek. Er schlug den Bau von Reihenhäusern auf solchen Grundstücken vor. Das Motto müsse dabei lauten, "Please in my backyard" (Bitte in meinem Hinterhof). Allerdings werde sich nicht jeder Nachbar über den Bau von Reihenhäusern auf Grundstücken freuen. Kommunalpolitiker müssten deshalb Rückgrat zeigen. "Einfamilienhausgebiete auf der grünen Wiese ausweisen kann jeder."

Der Verbandschef sieht aber auch die Landesregierung in der Pflicht. Die CDU-geführte Koalition forderte er auf, jungen Familien mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung zu helfen. "Dafür kann sie das aktuelle Programm des Innenministeriums ("Neue Perspektive Wohnen") nutzen, dass zehn Millionen Euro zur Verfügung stellt."

Innenminister Hans-Joachim Grote begrüßte den Vorstoß. "Auch Kleinsiedlungsgebiete bieten oftmals ein nicht unerhebliches Nachverdichtungspotenzial", sagte der CDU-Politiker. Die Landesregierung unterstütze Kommunen dabei, "die Potenziale der Innenentwicklung noch stärker in den Fokus zu nehmen und entsprechende Flächen zu mobilisieren". Wo das städtebaulich und planungsrechtlich funktioniere, hätten die Kommunen bei der Umsetzung Unterstützung durch das erst in dieser Woche aufgelegte Programm "Neue Perspektive Wohnen" und weiterer Fördermöglichkeiten.

Neumünster habe besonders viele Kleinsiedlungen, sagte Blažek. Aber auch Großstädte wie Kiel und Lübeck hätten entsprechende Bereiche wie Kiel-Oppendorf oder Tannenberg sowie den Stadtbezirk Karlshof in Lübeck. Die meist großen Grundstücke hätten einst der Selbstversorgung gedient und seien oft mit sogenannten Typenhäusern bebaut. Diese Immobilien könnten weiterentwickelt und um Gebäude in zweiter Reihe ergänzt werden.