Steuerzahlerbund prangert HSH-Nordbank-Verkauf an

Hamburg (dpa/lno) - Der Bund der Steuerzahler hat den Verkauf der HSH-Nordbank als größten Verschwendungsfall Norddeutschlands angeprangert. Zwar hätten Hamburg und Schleswig-Holstein durch den Verkauf des Kreditinstituts an US-Finanzinvestoren für eine Milliarde Euro eine noch viel teurere Abwicklung verhindern können, heißt es im am Dienstag vorgestellten 46. "Schwarzbuch". "Doch auch so kostete der gescheiterte Ausflug in die globale Finanzwelt mindestens elf Milliarden Euro Steuergeld." Insgesamt listet das "Schwarzbuch" sechs Verschwendungsfälle in Hamburg auf - einen mehr als im vergangenen Jahr. Darunter sind ein Projekt zur Verkehrsberuhigung in Volksdorf, eine "tierisch teure Zaun-Posse in Eimsbüttel" sowie die Planungen für einen Radweg am Elbufer in Övelgönne.