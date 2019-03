Südbrandenburg: Unternehmen wollen attraktivere Standorte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cottbus (dpa) - Die südbrandenburgischen Unternehmen fordern bessere Standortbedingungen in der Region. Vor allem die digitale und Verkehrs-Infrastruktur muss ihrer Ansicht nach ausgebaut werden, wie eine Analyse der Industrie- und Handelskammer Cottbus (IHK) in Zusammenarbeit mit der Dima Marktforschung GmbH ergab. Am unzufriedensten sind die Unternehmen laut der IHK-Befragung mit dem Mangel an Fachkräften und an Bewerbern für Ausbildungsberufe. Sehr zufrieden zeigten sie sich dagegen mit der Stromversorgung in der Region.

Nach Meinung vieler Unternehmen könnten mehr Wirtschaftsförderung und günstigere Standortkosten weitere Ansiedlungen begünstigen. Zu besseren Rahmenbedingungen dafür gehören laut der Befragung eine flächendeckende medizinische Versorgung sowie bessere Schul- und Kinderbetreuungsangebote. So könnten junge Familien für die Region und als Arbeitskräfte für die Unternehmen gewonnen werden.

Das länderübergreifende kommunale Bündnis "Lausitzrunde" unterstützt eine Initiative der IHK Cottbus, eine Ansiedlungsoffensive auf den Weg zu bringen. Der Strukturwandel in der Lausitz werde nur dann gelingen, wenn auch private Investoren die Chancen der Region im Strukturwandel erkennen und nutzen, sagten die Sprecher für die Brandenburger und sächsischen Kommunen, Christine Herntier und Torsten Pötzsch.