Zahl der Schwangerschaftsabbrüche gestiegen

Wiesbaden/Erfurt (dpa/th) - Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche ist in Thüringen im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Wurden 2018 im Freistaat insgesamt 3176 Abbrüche vorgenommen, waren es im Jahr zuvor 3035, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. In den Jahren zuvor hatten die Zahlen allerdings noch deutlich höher gelegen: 2010 wurden 3797 Schwangerschaftsabbrüche gemeldet, 2005 waren es 4406 und im Jahr 2000 sogar noch 5251 gewesen.

Auffällig war dabei, dass neben Thüringerinnen insbesondere Frauen aus Bayern einen Schwangerschaftsabbruch in Thüringen vornehmen ließen. Im vergangenen Jahr waren es 161, im Jahr davor 155.