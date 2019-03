Hessische Haushalte besitzen weniger Fahrräder

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei der aktuellen Wetterlage dürften viele Hessen ihre Fahrräder noch im Keller lassen und ansteigende Temperaturen mit weniger Wind und Regen abwarten. Wenn das Frühlingswetter dann aber irgendwann kommt, stehen den Hessen pro 100 Haushalten 169 Fahrräder zur Verfügung, wie das Hessische Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Demnach zeigen erste Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2018 (EVS), dass vor allem in Haushalten mit Kindern Zweiräder zu finden sind. "In 90 Prozent der Haushalte von Paaren mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren und bei 87 Prozent der Alleinerziehenden gab es mindestens ein Fahrrad", schreiben die Statistiker. Im Vergleich zu 2013 sei der Fahrradbesitz in hessischen Haushalten jedoch um drei Prozent zurückgegangen, hieß es.

Erstmals wurde auch der Besitz von Pedelecs, also Elektrofahrrädern, abgefragt. Das Ergebnis: 7,6 Prozent aller Zweiräder in Hessen sind Pedelecs, die am häufigsten in kinderlosen Haushalten vorkommen. In rund jedem vierten Haushalt gibt es außerdem einen Heimtrainer - im Vergleich zu vor fünf Jahren sank hier die Zahl um zwei Prozent. Befragt wurden 4500 Haushalte auf freiwilliger Basis.