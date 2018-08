7,5 Millionen Gäste im Hessen-Urlaub

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Tourismus in Hessen ist im ersten Halbjahr 2018 weiter gewachsen. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte, kamen bis Ende Juni 7,5 Millionen Gäste nach Hessen und buchten insgesamt 16,6 Millionen Übernachtungen in Hotels, Pensionen oder auf Campingplätzen mit mehr als zehn Gästebetten. Das sei ein Anstieg um 3,2 Prozent bei der Gästezahl und um 2,9 Prozent bei den Übernachtungen im Vergleich zur ersten Jahreshälfte 2017.

Dabei stammten 5,6 Millionen Gäste aus Deutschland und 1,9 Millionen aus dem Ausland. Bei den Auslandsgästen gab es einen höheren Zuwachs. So stieg die Zahl der ausländischen Gäste um 4,5 Prozent und die Zahl ihrer Übernachtungen um 6,9 Prozent.

Allerdings gab es deutliche regionale Unterschiede. Nachdem etwa im vergangenen Jahr in Kassel die documenta ausgerichtet worden war, sanken die Übernachtungszahlen in Kassel selbst um 5,7 Prozent. Im Regierungsbezirk Kassel gingen sie um 1,5 Prozent zurück. Auch der Hochtaunuskreis verzeichnete im ersten Halbjahr 2018 einen Tourismus-Rückgang um 2,7 Prozent.

Deutliche Zunahmen der Übernachtungszahlen gab es dagegen im Landkreis Groß-Gerau mit einem Plus von 14,5 Prozent. In der Wissenschaftsstadt Darmstadt stieg die Zahl der Übernachtungen um 10,8 Prozent, in Offenbach und Frankfurt um 8,4 beziehungsweise um 7,3 Prozent, hieß es.