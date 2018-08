610 Millionen Euro Steuern auf Erbschaften und Schenkungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Für Erbschaften und Schenkungen sind in Hessen im vergangenen Jahr 610 Millionen Euro an Steuern fällig geworden. Von den insgesamt 11 250 Fällen im Land sei eine deutliche Mehrheit von über 80 Prozent Erbschaftsfälle, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. Insgesamt habe die hessische Finanzverwaltung 487 Millionen Euro Erbschaft- und 123 Millionen Euro Schenkungsteuer festgesetzt.

Die steuerlichen Folgen, ob man sein Vermögen noch zu Lebzeiten verschenkt oder es erst im Todesfall vererbt, sind den Angaben zufolge nahezu gleich. Je nach Höhe des transferierten Vermögens und nach dem Verwandtschaftsgrad der Empfänger gehe ein Teil des Vermögens in Form der Erbschaft- und Schenkungsteuer an den Staat. Allerdings sorgten Freibeträge dafür, dass die meisten Erb- und Schenkungsfälle steuerlich nicht berücksichtigt werden und deshalb in der Statistik auch nicht auftauchen, wie das Landesamt erläuterte.