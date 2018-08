Heuer schon mehr als 46 000 Gewerbe-Neugründungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fürth (dpa/lby) - In Bayern haben in den ersten sechs Monaten dieses Jahres rund 46 280 Gründer ein Gewerbe angemeldet. Das waren etwa 2,5 Prozent weniger als noch im Vorjahreszeitraum, wie das Landesamt für Statistik am Freitag in Fürth mitteilte. Gleichzeitig sank die Zahl derjenigen, die ihr Gewerbe aufgaben. Die Zahl der vollständigen Aufgaben ging zwischen Januar und Juni um 1,8 Prozent auf 39 240 zurück.