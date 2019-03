Mehr Wohnungsbauten im Saarland genehmigt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Mehr neue Wohnungen im Saarland: 2018 ist die Zahl der Genehmigungen für den Bau neuer Wohnungen im Vergleich zum Vorjahr um 11,7 Prozent auf 2371 Einheiten gestiegen. Das teilte das Statistische Amt des Saarlandes am Dienstag in Saarbrücken mit. 1942 Wohnungen entfielen auf 957 neu geplante Wohngebäude (plus 12,9 Prozent). Insgesamt gab es laut Statistischem Bericht im Jahr 2017 saarlandweit 514 716 Wohnungen.

Für einen Neubau eines durchschnittlich großen Einfamilienhauses mit einer Wohnungsgröße von 162 Quadratmetern waren 2018 im Durchschnitt 302 000 Euro zu veranschlagen. 2010 waren es noch 229 200 Euro (für 154 Quadratmeter) gewesen. Für eine Wohnung in einem Wohngebäude mit drei oder mehr Wohnungen waren im vergangenen Jahr 143 000 Euro einzuplanen. 2010 seien es 104 600 Euro gewesen, teilte das Amt auf Nachfrage mit.