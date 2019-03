Landesverkehrswacht bekommt 385 000 Euro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Die Landesverkehrswacht in Sachsen-Anhalt erhält jährlich 385 000 Euro vom Land - unter anderem für die Förderung der schulischen Verkehrserziehung. Mit dem Geld sollen etwa die Jugendverkehrsschulen unterstützt werden, wie der Verein in Magdeburg am Montag mitteilte. Die Summe fließe beispielsweise in die Radfahrausbildung von Schülerinnen und Schülern ab der ersten Klasse. Demnach könnten so zunächst 30 000 Kinder erreicht werden.

Zudem helfe die Förderung des Verkehrs- und des Bildungsministeriums, die Existenz der 21 örtlichen Verkehrswachten zu sichern. Eigenen Angaben zufolge erreicht die Arbeit des Vereins mit jährlich gut 350 Veranstaltungen etwa 350 000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen.