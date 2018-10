Mehr als die Hälfte der Handwerksbetriebe arbeitet im Bau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Mehr als jeder zweite Handwerksbetrieb in Schleswig-Holstein verdient sein Geld im Bau. Dies traf 2016 auf 58,4 Prozent der 18 661 selbstständigen Handwerksunternehmen zu, wie das Statistikamt Nord am Montag mitteilte. Die meisten gab es in den Kreisen Pinneberg (11,3 Prozent), Segeberg (10,2) und Rendsburg-Eckernförde (9,3), die wenigsten in Plön (4,6), Steinburg (4,7) sowie den kreisfreien Städten Flensburg (2,0) und Neumünster (2,3).

Die Betriebe hatten laut Statistikamt 126 556 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Das waren 2,6 Prozent mehr als 2015. Hinzu kamen 20 750 Minijobber (minus 2,4 Prozent). Einschließlich der Inhaber verdienten damit 166 772 Menschen ihr Geld im Handwerk, 1,3 Prozent mehr als 2015. Ihre Unternehmen erzielten einen Umsatz von 17 Milliarden Euro - das waren 5,4 Prozent mehr als im Vorjahr.